Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» показал, как тренируется Малком

Игрок продолжает восстановление после травмы. На ролике видно, что Малком занимается на беговой дорожке со специальным приспособлением.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Малком показал, как бегает по дорожке

Спорт день за днем08:25

«Ждем на поле!» «Зенит» показал, как восстанавливается Малком

Sport24.ru07:24

«Ждём на поле!» «Зенит» показал восстановление Малкома после травмы

Чемпионат07:55

«Ждем на поле!» «Зенит» показал восстановление Малкома

Матч ТВ07:35

«Зенит» показал, как тренируется Малком. ВИДЕО

Sport.ru07:59

«Ждем на поле!» «Зенит» опубликовал видео с Малкомом на беговой дорожке

Бомбардир.ру07:08

«Ждем на поле». «Зенит» показал, как набирает форму Малком

Спорт-Экспресс07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:34, Вашингтон
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 12:41
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Происшествия

В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар

РБК 18:24
Политика

Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии

News.ru 15:33
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия 17:19
Политика

«Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК 17:21
Армия и оружие

Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

Аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту, он сможет следить за состоянием других российских спутников, сообщает в понедельник военное ведомство.
РИА Новости 16:35
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Авто

В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Газета.Ru 07:55
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Футбол

Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»

Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Sportbox.RU 17:18
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Футбол

«Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в матче АПЛ

Заключительный матч 13-го тура чемпионата Англии завершился победой Астон Виллы над Ньюкаслом со счетом 2:0.
Советский спорт 17:04
Происшествия

Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
РИА Новости 16:55
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru 08:35
Политика

Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»

Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
Известия 17:49
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Газета.Ru 15:00
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
РИА Новости 10:25
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Происшествия

Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве

В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Интерфакс 10:15
Армия и оружие

В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

Известия 17:52
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Технологии

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Политика

США и Болгария намерены углублять сотрудничество в энергетике

Соединенные Штаты и Болгария нацелены на развитие сотрудничества в области энергетики, в том числе атомной, а также в газовом секторе.
ТАСС 17:42
Футбол

Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Советский спорт 12:02
Музыка

Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

Газета.Ru вчера в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное