Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» показал, как тренируется Малком

Игрок продолжает восстановление после травмы. На ролике видно, что Малком занимается на беговой дорожке со специальным приспособлением.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ждем на поле!» «Зенит» показал, как восстанавливается Малком

Sport24.ru07:24

«Зенит» показал, как тренируется Малком. ВИДЕО

Sport.ru07:59

«Ждём на поле!» «Зенит» показал восстановление Малкома после травмы

Чемпионат07:55

«Ждем на поле!» «Зенит» показал восстановление Малкома

Матч ТВ07:35

Малком показал, как бегает по дорожке

Спорт день за днем08:25

«Ждем на поле!» «Зенит» опубликовал видео с Малкомом на беговой дорожке

Бомбардир.ру07:08

«Ждем на поле». «Зенит» показал, как набирает форму Малком

Спорт-Экспресс07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Происшествия

Перед смертью Марию Клочкову мог изнасиловать коллега-опер в Сочи

Регион online 10:45
Авто

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck от Tesla

На одном заряде пикап проезжает 480 км с прицепом в 4,5 тонны.
DriveNN.ru 11:00
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 09:06
Кино

Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказали в прокате в России

Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссера Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержат материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 12:19
Здоровье

Выяснили, что чувствует человек в коме

Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
MOS.news вчера в 01:48
Космос

Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна

Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
Машины и Механизмы вчера в 21:54
Гаджеты

Флагман Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти

Anonsens 02:24
Технологии

Создатель интернета призывает сделать его безопасным

Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
ТАСС 07:54
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия 11:27
Общество

В Кургане священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Священник из Кургана отказался крестить девочку с большим родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
BFM.ru 09:59
Спорт

Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII

Игромания.ру 11:44
Общество

Продюсер Ротару опроверг слухи о финансировании ВСУ певицей

ФАН 08:00
Общество

Восемь офицеров ГРУ обвинили в отравлении болгарского бизнесмена

Исследователи сравнили фотографии предполагаемых сотрудников ГРУ, которые подавали на визу, с "российскими базами данных".
Утро.ru вчера в 04:37
Общество

Скончалась советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

BFM.ru 12:19
Кино

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

REGNUM 04:06
Общество

Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО

Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Коммерсантъ 08:42
Футбол

«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в матче с тремя удалениями

Bookmaker-ratings.ru 11:04
Общество

Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева

Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
REGNUM 11:24
Транспорт

Собянин открыл проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" Коммунарской линии.
ТАСС 06:16
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Lenta.ru 09:59
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Вечерняя Москва 11:20
Общество

Берег Азовского моря обмелел из-за сильного ветра

Жители решили воспользоваться положением. И теперь ходят в центр города прям по морскому дню.
Москва 24 01:27
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:59
Спорт

Антон Шипулин предложил свой первый законопроект

Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Антон Шипулин предложил свой первый законопроект.
Екатеринбург в эфире 09:14
Происшествия

Отец юной пациентки пырнул детского врача в псковской больнице

ЧП произошло днем 25 ноября в здании больницы: злоумышленник пырнул врача-гематолога, после чего скрылся.
Вести.Ru 09:35
Армия и оружие

Армия Сирии отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб

ФАН 08:03
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное