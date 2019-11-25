Игрок продолжает восстановление после травмы. На ролике видно, что Малком занимается на беговой дорожке со специальным приспособлением.

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