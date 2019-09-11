Во флагманском магазине петербургского футбольного клуба "Зенит" на Невском, 20 сегодня, 11 сентября, прошла официальная презентация новичков Караваева и Йордана Осорио. Спортсмены традиционно нанесли свои игровые номера на домашнюю форму, после чего оставили автографы на стене славы в магазине.

Экономика Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».

Общество Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.

Футбол Матч Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» может пройти в другом городе Правоохранители выступают за перенос игры в Казань. Ожидается, что в Набережные Челны приедут 10 тысяч болельщиков красно-белых.

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.

Политика США отложили повышение пошлин на китайские товары США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Футбол Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в ресторане В случае недомогания после ужина следует обратиться к врачу, а также подать жалобу на заведение, рассказали в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Происшествия Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).

Происшествия Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.

Происшествия Полицейские задержали трех человек в московском парке «Горка» Минувшим летом участники группировки неоднократно приходили в парк «Горка» и общественное пространство «Яма».

Происшествия В Подмосковье электричка сбила двух человек Электричка сбила двух людей около железнодорожной станции «Ленинская» на Павелецком направлении Московской железной дороги, об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Космос Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект 30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Армия и оружие В Кировской области отработают маскировку ракетных комплексов «Тополь» В ходе стартовавших учений части РВСН отработают методы противодействия средствам воздушного нападения, вывод из-под ударов условного противника, а также действия по маскировке ракетных комплексов «Тополь».

Общество Инвесторы и РФПИ закрыли сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Олег Туманов.

Общество СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.