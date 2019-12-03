Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» показал своего аргентинца с шестью «Золотыми мячами»

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«Зенит» в своём официальном «твиттере» отреагировал на новость о завоевании нападающим «Барселоны» Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам 2019 года, о котором было объявлено накануне, 2 декабря, на торжественной церемонии в Париже.
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Аргентинец и его шестой «Золотой мяч». Версия «Зенита»

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