Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Зенит» показал восстановление Малкома

Полузащитник «Зенита» Маклом продолжает процесс восстановления после травмы. Пресс-служба питерского клуба опубликовала в Twitter видео, на котором видно, как Малком занимается на беговой дорожке со специальным приспособлением. «Ждём на поле!» - так подписано видео.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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