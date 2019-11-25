Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Зенит» показал восстановление Малкома

Полузащитник «Зенита» Маклом продолжает процесс восстановления после травмы. Пресс-служба питерского клуба опубликовала в Twitter видео, на котором видно, как Малком занимается на беговой дорожке со специальным приспособлением. «Ждём на поле!» - так подписано видео.
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Малком показал, как бегает по дорожке

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«Зенит» показал, как тренируется Малком. ВИДЕО

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«Ждём на поле!» «Зенит» показал восстановление Малкома после травмы

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«Ждем на поле». «Зенит» показал, как набирает форму Малком

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Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

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Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

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Идентифицирована самая распространенная форма углерода во Вселенной

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