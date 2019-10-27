Лига чемпионов
Piter.tv«Зенит» полностью выполнил обязательные условия для выкупа Осорио
Как сообщило португальское издание "O Jogo", арендное соглашение между "Порту" включает в себя опцию покупки игрока за 7 миллионов евро, если он сыграет минимум в пяти матчах Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что клуб приобретет венесуэльского защитника Йордана Осорио.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода
Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:47
Осорио сыграл 5-й матч за «Зенит». Клуб обязан будет выкупить игрока за € 7 млн
Чемпионат25 октября в 10:23
O Jogo: «Зенит» выкупит Осорио за 7 миллионов, игрок уже выполнил необходимое для трансфера условие
Бомбардир.ру25 октября в 10:39
Александр Медведев: «Зенит» выкупит Осорио, но 7 миллионов евро – больная фантазия
Спорт день за днемвчера в 16:48
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Футбол
Фанаты «Арсенала» освистали Джаку
В матче против «Кристал Пэлас» «Арсенал» вёл со счётом 2:0, но упустил победу и добился лишь ничьей.
Евро-футбол.ру вчера в 14:42
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Технологии
Поисковик Google ожидает крупное обновление
Смысл обновления объяснили в самой компании. Специалисты научили поисковой алгоритм связывать слова друг с другом.
Ореанда-Новости вчера в 03:10
Здоровье
Назван средний возраст диагностики рака в России
Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
АБН 26 октября в 11:56
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
REGNUM 26 октября в 01:41
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru 25 октября в 11:56
Армия и оружие
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество
Исследования: Больше россиян стали копить «на старость»
43% копят «про запас», за два года доля таких людей снизилась на 9%. Доля россиян, которые копят «на старость», стала больше — с 16 до 25%.
Росбалт 00:45
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
RT на русском вчера в 03:09
Общество
Режим ЧС ввели на всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров
Известия вчера в 16:06
Спорт
Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх
Говорит Москва 00:03
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 17:16
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
РБК 00:45
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Наука
Высшее образование снижает риск алкоголизма
Учёными была обработана информация о 780 тысячах человек, и это позволило установить, что дополнительные 3,6 года обучения наполовину понижают риск появления алкоголизма.
МедиаПоток 25 октября в 13:04
Общество
Трехдневные выходные ждут россиян в ноябре
В 2019 году День народного единства выпадает на понедельник, поэтому нас ждут длинные выходные — отдыхать будем 2, 3 и 4 ноября.
ВЕСТИ: Приморье 00:48
Армия и оружие
Горбачев оценил намерение Трампа заключить новый ДРСМД
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скептически отнесся к заявлениям президента США Дональда Трампа о намерении заключить новый, «хороший» ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Вечерняя Москва вчера в 21:19
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Происшествия
В квартире дома в Новокузнецке произошел взрыв
Российская газета 26 октября в 06:19
Происшествия
В Томской области пропала семья с годовалым ребёнком
Пропавшую без вести семью с годовалым ребёнком разыскивают в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в областном главке МЧС.
REGNUM 00:35
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания.
РИА Новости вчера в 20:55
Фигурное катание
Трусова обновила два рекорда мира и стала победительницей Skate Canada
Россиянка Александра Трусова, занимавшая третье место после короткой программы на втором этапе серии Гран-при Skate Canada, в произвольной выступила с одной ошибкой, но набрала феноменальное количество баллов, став победительницей турнира.
Спорт день за днем 26 октября в 17:52
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Футбол
Эксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах
Известный футбольный. эксперт Александр Бубнов призвал не винить тренера столичного ЦСКА Виктора.
Газета.Ru 00:44