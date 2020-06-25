Коронавирус

Нева СпортНева Спорт«Зенит» получил мини-лабораторию для экспресс-диагностики на COVID-19

Футбольный клуб «Зенит» получил портативную лабораторию для экспресс тестирования игроков и сотрудников. Клуб заключил соглашение с российско-японской компанией «Эвотэк-Мирай Геномикс». Как сообщает пресс-служба РПЛ, аналогичные лаборатории получили также «Тамбов» и «Ахмат».
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«Зенит» и еще два клуба РПЛ получили мини-лаборатории для диагностики коронавируса

Metaratings08:44

Три клуба РПЛ получили мини-лаборатории для быстрого выявления коронавируса

Евро-футбол.ру08:40

«Зенит», «Ахмат» и «Тамбов» получили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

Sport24.ru08:05

Несколько клубов РПЛ получили мини-лаборатории для диагностики COVID-19

Газета.Ru08:29

Четыре клуба РПЛ получили мини-лаборатории для диагностики коронавируса

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Клубы РПЛ получили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

Чемпионат08:08

«Зенит», «Ахмат» и «Тамбов» купили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

Sports.ru08:36
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Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным

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Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан.
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

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Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
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Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

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Сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, есть пострадавшие

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет, пущенных Израилем.
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Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
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Европа впервые помогла России получить научные данные из космоса

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Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,81, в то время как на «Челси» можно поставить за 4,30.
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В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге

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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
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Токаев назначил нового министра здравоохранения

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Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
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