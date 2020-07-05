с чего всё началось

Недавно стало известно о том, что старшая дочь главного тренера «Зенита» Майя родила своего первенца. Таким образом, Сергей Семак впервые стал дедушкой. Сине-бело-голубые опубликовали поздравление с таким знаменательным событием.

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов. 162

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Футбол Голкипер «Зенита» Андрей Лунев отбил пенальти в игре с «Краснодаром» Главный арбитр игры Сергей Карасев увидел нарушение со стороны голкипера "Зенита" Андрея Лунева, который в попытке выбить мяч, сбил Маркуса Берга в своей штрафной.

Шоу-бизнес Кристина Асмус показала фотографию из ванной Актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала фотографию, сделанную в ванной, на официальной странице в социальной сети Instagram. 6

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера. 736

Кино Премьера фильма «Далай-лама – ученый» пройдет в день его юбилея Онлайн-премьера документального фильма "Далай-лама – ученый" пройдет в день 85-летия всемирно известного буддийского духовного лидера (6 июля) на русском языке на официальном сайте Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (savetibet.ru), причем дважды – в 14.00 мск и в 19.00 мск, сообщили РИА Новости в фонде.

Футбол «Локомотив» хочет усилиться экс-форвардом «Ювентуса» Манджукичем Московский "Локомотив" постарается побороться за 34-летнего хорватского футболиста Марио Манджукича, который объявил, что его контракт с катарским "Аль-Духайлем" был расторгнут 5 июля по соглашению сторон.

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 56

Политика Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым. 357

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. 27

Наука Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка Автор расследования Людмила Филаретова рассказала журналистам ТАСС, что учеными был проведен эксперимент с участием имеющих язву желудка крыс. 32

Армия и оружие Стало известно о первом применении российской ЗРС С-500 «Прометей» По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, максимальная высота поражения целей у российских ЗРС С-500 «Прометей» составляет 300 километров, однако, из-за того, что комплекс является секретнейшим, логично предположить, что реальные возможности «Прометея» являются куда более широкими. 7

Политика Песков не подтвердил информацию о продаже рубашки Путина На одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже рубашки Владимира Путина, которую он забыл в одном из отелей Нижнего Новгорода. 372

Политика Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине. 4