Общество
Невские Новости«Зенит» поздравил главного тренера Семака с новой ролью дедушки
Недавно стало известно о том, что старшая дочь главного тренера «Зенита» Майя родила своего первенца. Таким образом, Сергей Семак впервые стал дедушкой. Сине-бело-голубые опубликовали поздравление с таким знаменательным событием.
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с чего всё началось
"Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!" — написала Анна Семак в Instagram.Газета.Ru07:16
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Происшествия
Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве
Газета.Ru 12:37
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe вчера в 08:58
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Политика
Процесс съемки обращения Путина попал на видео
Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru 12:07
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Футбол
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев отбил пенальти в игре с «Краснодаром»
Главный арбитр игры Сергей Карасев увидел нарушение со стороны голкипера "Зенита" Андрея Лунева, который в попытке выбить мяч, сбил Маркуса Берга в своей штрафной.
Bobsoccer 14:14
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фотографию из ванной
Актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала фотографию, сделанную в ванной, на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform 06:44
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Общество
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва 10:16
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
Кино
Премьера фильма «Далай-лама – ученый» пройдет в день его юбилея
Онлайн-премьера документального фильма "Далай-лама – ученый" пройдет в день 85-летия всемирно известного буддийского духовного лидера (6 июля) на русском языке на официальном сайте Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (savetibet.ru), причем дважды – в 14.00 мск и в 19.00 мск, сообщили РИА Новости в фонде.
РИА Новости 07:35
Футбол
«Локомотив» хочет усилиться экс-форвардом «Ювентуса» Манджукичем
Московский "Локомотив" постарается побороться за 34-летнего хорватского футболиста Марио Манджукича, который объявил, что его контракт с катарским "Аль-Духайлем" был расторгнут 5 июля по соглашению сторон.
Вести.Ru 13:46
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Политика
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Происшествия
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток
«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.
RT на русском 14:20
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Наука
Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка
Автор расследования Людмила Филаретова рассказала журналистам ТАСС, что учеными был проведен эксперимент с участием имеющих язву желудка крыс.
Слово и Дело 03:09
Армия и оружие
Стало известно о первом применении российской ЗРС С-500 «Прометей»
По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, максимальная высота поражения целей у российских ЗРС С-500 «Прометей» составляет 300 километров, однако, из-за того, что комплекс является секретнейшим, логично предположить, что реальные возможности «Прометея» являются куда более широкими.
Avia.pro вчера в 03:43
Политика
Песков не подтвердил информацию о продаже рубашки Путина
На одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже рубашки Владимира Путина, которую он забыл в одном из отелей Нижнего Новгорода.
Pravda.Ru вчера в 04:08
Политика
Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине
Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
NewInform вчера в 04:18
Общество
Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19
Более 230 ученых подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом.
РБК 14:06
Политика
США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей
Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, почему США опасно отказываться от российских ракетных двигателей РД-180 для полетов в космос.
URA.Ru 14:07