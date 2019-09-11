Футбол
Бомбардир.руКараваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»
Защитникам «Зенита» Вячеславу Караваеву и Йордану Осорио устроили традиционный тоннель для новичков. Остальные игроки команды хлопали по спинам новичков, пока те пробегали мимо них.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Газета.Ru 04:06
Кино
Опубликован постер комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»
Культуромания 04:10
Политика
«Северный поток-2» сочли бессмысленным
Член Европейской комиссии по вопросам конкуренции, датский политик Маргрете Вестагер считает, что необходимости в газопроводе «Северный поток-2» не существует.
Lenta.ru 11:26
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Игры
Поклонники недовольны Fallout 76 — холодильник в игре стоит $7
Техника стоит $7 или 700 атомов, которые можно зарабатывать, выполняя миссии.
CyberSport.ru 12:46
Футбол
Стал известен новый главный тренер «Валенсии»
Soccer.ru 11:43
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Артист сменил прическу и стал блондином. На своей странице в Инстаграме Прохор Шаляпин опубликовал фото в новом образе.
Блокнот Волгоград 03:45
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Общество
Малышева высказалась о поедании человечины
Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
РИА Новости 05:50
Космос
Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября
Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
ИнфоСМИ 09 сентября в 04:36
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Политика
Рада приняла постановление о непризнании местных выборов в Крыму
Депутаты Верховной рады поддержали проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму.
ТАСС 11:16
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform вчера в 13:42
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Авто
Китайцы показали во Франкфурте конкурента Bugatti Chiron
По данным производителя, от 0 до 100 км/час Hongqi S9 разменяет за 1,9 секунды, что на 0,6 с. быстрее, чем суперкар Bugatti Chiron.
Известия 05:21
Общество
Суд оправдал врача за проведение эвтаназии пациентке с деменцией
С доктора из Нидерландов, который провел эвтаназию пациентке с деменцией, суд снял обвинения в убийстве.
Комсомольская правда 12:53
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23