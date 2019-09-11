Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руКараваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»

Защитникам «Зенита» Вячеславу Караваеву и Йордану Осорио устроили традиционный тоннель для новичков. Остальные игроки команды хлопали по спинам новичков, пока те пробегали мимо них.
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Репортаж с презентации новичков «Зенита» Осорио и Караваева

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Йордан Осорио: «Туннель для новичков — прекрасная традиция»

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Караваев и Осорио прошли через традиционный коридор «Зенита» (видео)

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Во флагманском магазине «Зенита» презентовали новичков клуба Караваева и Осорио

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