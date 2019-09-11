Защитникам «Зенита» Вячеславу Караваеву и Йордану Осорио устроили традиционный тоннель для новичков. Остальные игроки команды хлопали по спинам новичков, пока те пробегали мимо них.

Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»

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