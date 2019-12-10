Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Бенфика» и «Зенит» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит».
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