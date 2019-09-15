Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Зенит» прибыл в Лион на первый матч группового турнира Лиги чемпионов
«Зенит» прибыл в Лион на первый матч группового турнира Лиги чемпионов. Встреча с «Лионом» пройдет во вторник, 17 сентября. Игру обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, информирует сайт УЕФА.
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Матч «Лион» - «Зенит» обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером
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