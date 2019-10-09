Лига чемпионов
RT на русскомГулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Нагельсман: победа над «Зенитом» увеличит шансы «РБ Лейпциг» на выход в плей-офф
Чемпионатвчера в 12:49
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Армия и оружие
Арабы захотели российские «Панцири» и «Торы» из-за атаки дронов
По их данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Происшествия
Появилось видео наезда автомобилей на людей в Петербурге
Опубликована видеозапись момента ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек.
Политика
Германия анализирует соглашения Путина и Эрдогана по Сирии
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин проводит анализ деталей соглашения, которое заключили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Кино
Карди Би присоединилась к Вину Дизелю на съемках «Форсажа 9»
Об участии Карди Би в «Форсаже 9» стало известно из ее совместного видео с Вином Дизелем — ролик появился в официальном Instagram-аккаунте актера.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены. Я выступлю с заявлением в 11.00 (18.00 мск) из Белого дома.
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Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Транспорт
Власти предложили ввести денежные поощрения за аккуратное вождение
В конце августа в Госдуме предложили ввести поправки в КоАП, предполагающие освобождение водителей от административных штрафов за нарушения ПДД, не зафиксированные на портале госуслуг в течение десяти дней.
Авто
Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, в погоне за прибылью Nissan планирует закрыть недостаточно загруженные производственные линии заводов на развивающихся рынках, где Datsun выпускает свои автомобили для Индонезии, Индии и России.
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Хоккей
Дубль Яшкина помог московскому «Динамо» обыграть на выезде «Адмирал»
У победителей встречи дубль оформил Дмитрий Яшкин (39-я, 41-я минуты) и по разу отличились Максим Афиногенов (6) и Сергей Бойков (33), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Александр Коннов (53).
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Политика
Депутата Рады раскритиковали за выступление на российском ТВ
Депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Евгений Шевченко подвергся критике однопартийцев за участие в программе на российском ТВ: политику даже предложили нарядиться матрешкой.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Происшествия
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в Киеве
Сотрудники киевской полиции установили личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева.
Финансы
В Сбербанке прогнозируют два резких снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября снизит ключевую ставку на 50 б.п. Она опустится до 6,5% годовых, а на следующем заседании в декабре регулятор может снизить ее еще на 50 б.п. - до 6%. Так считают главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
Общество
В России снизилось число семей с низкими доходами
В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Происшествия
Многодетный отец убил беременную жену и покончил с собой в Нижнекамске
Как пишет НТР-24, по одной из версий, 54-летний мужчина убил свою 31-летнюю супругу и покончил с собой.
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.