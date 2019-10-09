Лига чемпионов
Sport24.ru«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
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В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 12:54
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