Лига чемпионов
Sport24.ru«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Питерцы в Лейпциге встретятся с «РБ Лейпциг». «Зенит» в двух матчах группы G набрал 4 очка и занимает первое место.
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В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 12:54
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