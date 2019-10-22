Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

РБ Лейпциг — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Питерцы в Лейпциге встретятся с «РБ Лейпциг». «Зенит» в двух матчах группы G набрал 4 очка и занимает первое место.
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Артем Дзюба
В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 12:54

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