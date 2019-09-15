Лига чемпионов
Газета.Ru«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом»
Игроки петербургского "Зенита" прилетели в Германию на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что сине-бело-голубые сразятся в гостях с "РБ Лейпцигом".
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество
Медведев: в России работают над поступлением в вузы через интернет
Ранее в Минобрнауки сообщили, что оформление документов для поступления во все вузы страны через интернет станет доступным к концу 2024 года.
Инфорос 07:42
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Поставщики гречки в России сообщили, что планируют поднять цены - диапазон от 20 до 50%, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:05
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Шоу-бизнес
Игорь Петренко рассказал, почему изменил жене с Екатериной Климовой
Игорь Петренко в ток-шоу на федеральном канале откровенно поведал о том, как изменял первой супруге Ирине Леоновой с актрисой Екатериной Климовой.
Пятый канал 03:44
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Авто
Эксперты рассказали о преимуществах турбомоторов
Эксперты журнала «За рулем» поделились своим мнением на этот счет, объяснив, почему именно за наддувными двигателями – будущее.
Автоновости дня 08:54
Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Газета.Ru 03:26
Политика
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались во вторник, 22 октября, в Сочи, передает ТАСС.
Известия 09:04
Наука
Углекислый газ помог рыбам переносить недостаток кислорода
Высокий уровень углекислого газа (СО2) в воде меняет работу организма рыб таким образом, что они становятся менее чувствительными к низкому уровню кислорода.
ТАСС Наука 05:54
Экономика
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 09:23
Игры
«Русофобская» Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Компания Sony Interactive Entertainment приняла решение не продавать новую часть шутера Call of Duty в российском PlayStation Store.
Lenta.ru 10:01
Армия и оружие
В ЛНР заявили о взятии Киевом под контроль почти всего участка разведения сил
Вооруженные силы Украины с 2016 года взяли под контроль практически весь участок разведения сил у Золотого в Донбассе, заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.
Взгляд.ру 08:57
Культура
Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»
Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
Газета.Ru вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука
Мать Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, Симона сделала татуировку по случаю недавнего рождения внука.
News.ru 07:11
Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
Популярная механика 04:28
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Общество
У американцев на МКС сломались чайник и плита
Астронавты NASA, находящиеся на Международной космической станции, не могут пользоваться электрической плитой и чайником, потому что они перестали работать в результате короткого замыкания.
ТК Звезда 07:16
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Политика
Горбачев назвал настоящих победителей в холодной войне
Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что завершение холодной войны между СССР и странами Запада было общей победой, однако лидеры Западного блока объявили себя победителями, не учитывая, как к этому отнесутся в России.
РЕН ТВ вчера в 21:14
Футбол
«Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
Пресс-служба ростовского клуба показала, что осталось за кадром прошедшей встречи.
Sportbox.RU 10:10
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 19:17
Футбол
Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»
Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
Спорт-Экспресс 08:00