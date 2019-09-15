Игроки петербургского "Зенита" прилетели в Германию на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что сине-бело-голубые сразятся в гостях с "РБ Лейпцигом".

«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

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