«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Питерцы в Лейпциге встретятся с «РБ Лейпциг». «Зенит» в двух матчах группы G набрал 4 очка и занимает первое место.

«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

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