Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

Петербургский «Зенит» прилетел в Лиссабон на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

Матч ТВ08:56

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

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В Лиссабоне «орлам» забивали только Халк и Витсель

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«Бенфика» — «Зенит». Прогноз (к. 1.86) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

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Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Господин Смычковский является фигурантом дела о взятке в размере $1 млн руководителям Следственного комитета России (СКР), среди которых — экс-руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов.
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С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Трамп обвинил демократов в изменении правил импичмента

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей демократической партии в изменении правил импичмента. Об этом он написал в своем Twitter.
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Журналисты «СЭ» — о скандале, который может уничтожить российский спорт.
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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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