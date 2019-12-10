Лига чемпионов
Sportbox.RU«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ
Петербургский «Зенит» прилетел в Лиссабон на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
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Чемпион СССР Сергей Веденеев: «Почему бы «Зениту» не сыграть с «Бенфикой» в нормальный футбол?»
Петербургский дневник07:26
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В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией
В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
Общество
Илон Маск приехал на бронированном электропикапе в ресторан в Малибу
Вместе со своей подругой, певицей Граймс, и главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном они приехали в один из ресторанов в Малибу, сообщает американский таблоид TMZ.
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Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Общество
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Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
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Боевики «АТО» порвали флаги России и ДНР в Париже
В Париже боевики «АТО» из «Руха (движения) ветеранов Украины» порвали флаги России и ДНР, назвав это «акцией протеста против капитуляции перед Россией».
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Лондон отказался выдать фигуранта дела о взятке $1 млн сотрудникам СКР
Господин Смычковский является фигурантом дела о взятке в размере $1 млн руководителям Следственного комитета России (СКР), среди которых — экс-руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов.
Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Медведев подписал программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу по государственным гарантиям бесплатного оказания медпомощи до 2022 года.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для выделения газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг), сообщила пресс-служба украинского лидера.
Общество
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.
Авто
Дизельный Mercedes G 350 d появился в России
В движение Mercedes G 350 d приводится 2,9-литровым двигателем OM656, который был позаимствован у кроссовера GLE, мощностью 249 лошадиных сил.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Гаджеты
В iPhone 12 увеличится емкость аккумулятора
Модуль меньшего размера позволит увеличить свободное пространство в корпусах смартфонов iPhone 12.
Политика
Трамп обвинил демократов в изменении правил импичмента
Президент США Дональд Трамп обвинил представителей демократической партии в изменении правил импичмента. Об этом он написал в своем Twitter.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Футбол
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Суммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/2019 составила 3,28 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
Общество
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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Россиян предупредили о погодных аномалиях
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Футбол
ВАДА уничтожает Россию. Лайв об ужасе дня
Журналисты «СЭ» — о скандале, который может уничтожить российский спорт.
Политика
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.