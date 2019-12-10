Петербургский «Зенит» прилетел в Лиссабон на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

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