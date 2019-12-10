Лига чемпионов
Нева Спорт«Зенит» вылетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
Игроки, тренерский штаб и персонал петербургского «Зенита» отправились в Лиссабон, где проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпион СССР Сергей Веденеев: «Почему бы «Зениту» не сыграть с «Бенфикой» в нормальный футбол?»
Петербургский дневник07:26
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В офисе Зеленского дали прогноз по времени встречи лидеров «четверки»
В Париже вечером 9 декабря стартовал саммит лидеров стран «нормандской четверки», участие в котором принимают главы России, Украины, Германии и Франции, а также члены делегаций этих стран.
Спорт
В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Зеленского в Париже
Сообщается, что длительность встречи Путина и Зеленского будет определена на месте и в большей степени зависит от самих лидеров.
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Единоборства
Джошуа победил Руиса в матче-реванше и вернул себе чемпионские пояса
Британский боксер Энтони Джошуа нанес поражение американцу мексиканского происхождения Энди Руису в поединке-реванше за титулы чемпиона мира по четырем версиям в супертяжелом весе.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Хоккей
Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Происшествия
В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд
Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.
Футбол
Российские футбольные клубы вышли на прибыль второй раз за семь лет
Шестнадцать клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в 2018 году получили чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб. против убытка примерно на ту же сумму годом ранее.
Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина
В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Политика
ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму
В Гааге выявили ряд нарушений прав человека, которые якобы совершались в Крыму и Донбассе с 2014 года.
Армия и оружие
ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Политика
В США обнародовали доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году
Министерство юстиции США опубликовало доклад о начале расследования в отношении избирательного штаба Дональда Трампа из-за якобы «связей с Россией» в 2016 году.
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Общество
Почему Запашный раскритиковал поведение фанатов, интервью
Особенно в свете последних высказываний Эдгарда Запашного, раскритиковавшего фанатов, которые матерятся на стадионе.
Армия и оружие
Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон»
Общество
В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси
Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.