Лига чемпионов

Эхо МосквыЭхо Москвы«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»

Клуб из Петербурга в своей группе на втором месте и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.
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