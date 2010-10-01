Клуб из Петербурга в своей группе на втором месте и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.

«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»

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