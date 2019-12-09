"Зенит" прилетел в Лиссабон, где им во вторник предстоит сыграть с "Бенфикой" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что встречу обслужит испанская бригада арбитров.

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

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