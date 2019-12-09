Лига чемпионов
Soccer.ru«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»
"Зенит" прилетел в Лиссабон, где им во вторник предстоит сыграть с "Бенфикой" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что встречу обслужит испанская бригада арбитров.
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Экономика
Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»
Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
Политика
Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию
"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
Политика
Путин остался доволен встречей с Зеленским
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Общество
Бурятия вошла в число самых пьющих и курящих регионов России
Бурятия стала одним из самых пьющих и курящих регионов России.
Авто
Водителям дали советы по прогреву автомобилей зимой
Эксперт Сергей Зиновьев объяснил, как прогреть зимой автомобиль, не нарушив ПДД.
Спорт
МОК поддержал решение ВАДА в отношении России
Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортсменов.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Здоровье
Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом
Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Экономика
Почему российские компании выводят акции с биржи
Низкие мультипликаторы толкают российские компании на обратные выкупы акций с биржи (buy-back), так как это можно сделать по низкой цене, указывает она.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится
Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Спорт
Томас Бах: «МОК будет исполнять решения ВАДА по России»
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя вердикт Исполкома ВАДА в отношении России, отметил, что МОК будет исполнять все необходимые решения Всемирного антидопингового агентства.
Космос
«В декабре на неделю погаснет солнце». Откуда эти новости и что они означают?
В интернете гуляет новость том, что в декабре из-за сильных магнитных бурь на 6 - 7 дней погаснет Солнце, так как атмосфера не сможет пропускать до 90% солнечных лучей.
Политика
Бывший депутат Рады осужден за нападение на посольство РФ в Киеве
Московский городской суд приговорил к двум годам колонии бывшего депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года, передает РИА Новости.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Технологии
«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне
Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Общество
В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.