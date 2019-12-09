Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

"Зенит" прилетел в Лиссабон, где им во вторник предстоит сыграть с "Бенфикой" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что встречу обслужит испанская бригада арбитров.
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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

Матч ТВ08:56

«Зенит» вылетел в Португалию на решающий матч Лиги чемпионов

АБН03:52

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

Спорт-Экспресс08:38

Ракицкий и Кузяев не сыграют за «Зенит» против «Бенфики»

Петербургский дневник05:53

«Зенит» улетел в Португалию на игру с «Бенфикой» без Ракицкого и Кузяева

КП - Санкт-Петербург04:51

«Зенит» отправился в Лиссабон на игру с «Бенфикой». ФОТО

Sport.ru04:15

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

Sportbox.RU08:56
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Переговоры Путина и Зеленского в Париже завершились

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Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
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ТАСС 11:28
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Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
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"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
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Путин остался доволен встречей с Зеленским

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В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Бурятия вошла в число самых пьющих и курящих регионов России

Бурятия стала одним из самых пьющих и курящих регионов России.
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Авто

Водителям дали советы по прогреву автомобилей зимой

Эксперт Сергей Зиновьев объяснил, как прогреть зимой автомобиль, не нарушив ПДД.
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Спорт

МОК поддержал решение ВАДА в отношении России

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортсменов.
Sportbox.RU 08:44
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.
RT на русском 10:22
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
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Низкие мультипликаторы толкают российские компании на обратные выкупы акций с биржи (buy-back), так как это можно сделать по низкой цене, указывает она.
РБК 01:01
Политика

Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится

Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Красная весна вчера в 06:42
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Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Спорт

Томас Бах: «МОК будет исполнять решения ВАДА по России»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя вердикт Исполкома ВАДА в отношении России, отметил, что МОК будет исполнять все необходимые решения Всемирного антидопингового агентства.
Sportbox.RU 13:11
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«В декабре на неделю погаснет солнце». Откуда эти новости и что они означают?

В интернете гуляет новость том, что в декабре из-за сильных магнитных бурь на 6 - 7 дней погаснет Солнце, так как атмосфера не сможет пропускать до 90% солнечных лучей.
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Бывший депутат Рады осужден за нападение на посольство РФ в Киеве

Московский городской суд приговорил к двум годам колонии бывшего депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года, передает РИА Новости.
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Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
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Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
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«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
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Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
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«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне

Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Ведомости вчера в 16:20
Общество

В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
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В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
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