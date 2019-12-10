Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

"Зенит" прилетел в Лиссабон, где им во вторник предстоит сыграть с "Бенфикой" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что встречу обслужит испанская бригада арбитров.
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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

Матч ТВ08:56

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

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Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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