Лига чемпионов
Soccer.ru«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»
"Зенит" прилетел в Лиссабон, где им во вторник предстоит сыграть с "Бенфикой" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что встречу обслужит испанская бригада арбитров.
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Чемпион СССР Сергей Веденеев: «Почему бы «Зениту» не сыграть с «Бенфикой» в нормальный футбол?»
Петербургский дневник07:26
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