Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

"Зенит" прилетел в Лиссабон, где им во вторник предстоит сыграть с "Бенфикой" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что встречу обслужит испанская бригада арбитров.
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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

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Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве москвички

Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в жилом доме.
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SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБК 06:35
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Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

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Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду

Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
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США перебросят 20 тысяч солдат в Европу впервые за 25 лет

Соединенные Штаты временно перебросят в Европу 20 тысяч военных для участия в учениях "Защитник Европы 2020", которые пройдут весной следующего года.
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

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Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

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Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
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В США перенесли запуск космического корабля Starliner

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Анонсирована новая BioShock. Ждать долго, но кое-что уже известно

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Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
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В «Касперском» сообщили, что по сравнению с прошлым годом количество заблокированных попыток перехода пользователей на скам-ресурсы выросло более чем в 13 раз.
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Жительница Тюменской области пытается спасти в Чечне своего мужа

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Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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