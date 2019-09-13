Зенит сыграет дома с Арсеналом в девятом туре премьер-лиги. После восьми туров действующие чемпионы России набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая Краснодару по дополнительным показателям. У Арсенала 13 очков и седьмое место.

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Энергетика «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

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Финансы Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) могут получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН).

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