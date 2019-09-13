РПЛ
Советский спорт«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит сыграет дома с Арсеналом в девятом туре премьер-лиги. После восьми туров действующие чемпионы России набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая Краснодару по дополнительным показателям. У Арсенала 13 очков и седьмое место.
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