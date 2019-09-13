Зенит сыграет дома с Арсеналом в девятом туре премьер-лиги. После восьми туров действующие чемпионы России набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая Краснодару по дополнительным показателям. У Арсенала 13 очков и седьмое место.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк произошел отек мозга По состоянию на пятницу, 13 сентября, у Анастасии диагностировали отек мозга, шансы спасти актрису на фоне такого диагноза резко уменьшаются.

Баскетбол Сборная Испании по баскетболу вышла в финал чемпионата мира Испанские баскетболисты в полуфинале проходящего в Китае чемпионата мира обыграли сборную Австралии и теперь поборются за золотые медали турнира.

Автоспорт Квят надеется побороться за очки на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.

Политика Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Культура В культурный норматив школьника включили песни Beatles и Nirvana Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Космос Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути, Такое открытие исследователям удалось совершить с помощью телескопа MeerKAT, находящегося в расположенной в ЮАР обсерватории.

Политика Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Политика В России отмена восьмичасового рабочего дня признана невозможной Как передает «Интерфакс» обсуждение этого вопроса началось после распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором говорилось о принятии мер по прекращению действия нормативных актов времен СССР до конца 2019 года в рамках «регуляторной гильотины».

Происшествия Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Происшествия Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего генерал-майора МВД Ивана Абакумова.

Политика Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Гаджеты Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.

Политика Вышинский заявил о госпитализации Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован и не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября, передает РИА Новости.

Политика Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Политика Трамп рассмотрит временную торговую сделку с Китаем Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР.

Политика Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Политика Освобожденных украинских моряков допрашивают по делу Порошенко Украинское госбюро расследований допрашивает недавно освобожденных украинских моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат одного из моряков Николая Полозова.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».