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Советский спортСоветский спорт«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги

Зенит — Арсенал (Тула)
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
  
19
Смольников
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
3
Сантос
  
11
Дриусси
  
5
Барриос
  
14
Кузяев
  
18
Жирков
  
22
Дзюба
  
7
Азмун
  
36
Левашов
  
4
Бауэр
  
6
Беляев
  
8
Григалава
  
21
Альварес
  
11
Ткачев
  
71
Денисов
  
70
Костадинов
  
10
Кангва
  
48
Луценко
  
7
Берхамов
  
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Зенит сыграет дома с Арсеналом в девятом туре премьер-лиги. После восьми туров действующие чемпионы России набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая Краснодару по дополнительным показателям. У Арсенала 13 очков и седьмое место.
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