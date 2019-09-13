РПЛ
Советский спорт«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
11
Дриусси
5
Барриос
14
Кузяев
18
Жирков
22
Дзюба
7
Азмун
36
Левашов
4
Бауэр
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
11
Ткачев
71
Денисов
70
Костадинов
10
Кангва
48
Луценко
7
Берхамов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Зенит сыграет дома с Арсеналом в девятом туре премьер-лиги. После восьми туров действующие чемпионы России набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая Краснодару по дополнительным показателям. У Арсенала 13 очков и седьмое место.
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«Зенит» – «Арсенал» Тула. 13.09.2019. Где смотреть матч онлайн
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