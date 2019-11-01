РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Зенит» примет ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на «Газпром Арене» сегодня, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Победный дух или удача? Что решит исход матча «Зенит» — ЦСКА

Sportbox.RU03:42

Жирков забил Акинфееву три гола, Дзюба - пока только один. «Зенит» - ЦСКА. Как это было

Спорт уик-энд30 октября в 19:01

Семак против «Зенита»: забил шесть мячей за ЦСКА, играл в лесу и на пустом стадионе

Спорт день за днем02:58

Угадай победителя матча «Зенит» — ЦСКА

Спорт-Экспресс03:00

ЦСКА прибыл в Петербург на матч с «Зенитом» на самолете Пржевальского

Петербургский дневниквчера в 13:40

Во сколько играют «Зенит» — ЦСКА, где смотреть и какой прогноз на матч 2 ноября

Чемпионат02:30

Зенит – ЦСКА. 2 ноября 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

КП - Санкт-Петербург30 октября в 10:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при

Lenta.ru 02:59
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru вчера в 02:40
Единоборства

Гастелум избежал серьёзных санкций, его бой с Тиллом состоится

Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.
Чемпионат 00:42
Политика

В Крыму назвали интеллектуальным кризисом угрозы об ударах по АЭС РФ

Угрозы со стороны Украины о ракетных ударах по российским АЭС свидетельствуют о серьезном интеллектуальном кризисе в украинском экспертном сообществе, заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.
РЕН ТВ 03:30
Здоровье

Анонсирован перевод детского отделения больницы № 40 Нижнего

Глава минздрава отдельно пояснил, что сокращение штатных единиц в больнице № 40 в связи с переводом отделения детской хирургии на базу многопрофильного стационара городской больницы № 27 не планируется.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 30 октября в 04:55
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Политика

Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ вчера в 14:41
Экономика

В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам

В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
REGNUM 30 октября в 04:52
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Экономика

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Армия и оружие

Израильские военные перехватили семь ракет, запущенных из сектора Газа

В сентябре, в ответ на запуск ракет, Израиль ответил авиаударом по целям движения ХАМАС.
Эхо Москвы вчера в 15:59
Происшествия

Иномарка врезалась в памятник Александру III в Иркутске

Газета.Ru 00:13
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia вчера в 16:54
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество

Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику

Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
REGNUM вчера в 16:14
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
REGNUM 31 октября в 17:17
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму

Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Политика

Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills

Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия вчера в 08:35
Армия и оружие

Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами

В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Lenta.ru 01:07
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 10:50
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Баффало», Овечкин набрал одно очко

Матч ТВ вчера в 21:40
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 31 октября в 14:00
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Наука

Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут

Planet Today 30 октября в 14:03
Футбол

Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм

Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация.
Metaratings 03:40
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 10:15
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Авто

Назвали самые популярные автомобили среди корпоративных клиентов

Самым популярным автомобилем среди корпоративных покупателей стал седан Volkswagen Polo, нашедший с января по сентябрь 11,6 тыс. покупателей – на 67% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 03:42
Общество

Синоптики сообщили о потеплении в субботу в Москве

В Москве в субботу, 2 ноября, ожидается потепление до плюс трех градусов.
РБК 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное