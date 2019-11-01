Петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на «Газпром Арене» сегодня, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Политика В Крыму назвали интеллектуальным кризисом угрозы об ударах по АЭС РФ Угрозы со стороны Украины о ракетных ударах по российским АЭС свидетельствуют о серьезном интеллектуальном кризисе в украинском экспертном сообществе, заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Здоровье Анонсирован перевод детского отделения больницы № 40 Нижнего Глава минздрава отдельно пояснил, что сокращение штатных единиц в больнице № 40 в связи с переводом отделения детской хирургии на базу многопрофильного стационара городской больницы № 27 не планируется.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Экономика В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Экономика Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1% "В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Общество Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Происшествия ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.

Общество Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.