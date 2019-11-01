РПЛ
Нева Спорт«Зенит» примет ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на «Газпром Арене» сегодня, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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