Лига чемпионов
Советский спорт«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов
Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров чемпионы России набрали четыре очка и занимают третье место в группе G. У французов семь очков и второе место.
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СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле
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Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия может столкнуться с жесткими санкциями из-за нарушения антидопинговых правил.
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Фото голой Ольги Орловой взорвало Сеть
В кадре Орлова абсолютно голая стоит с распущенными волосами под тропической пальмой, длинные ветви которой прикрывают самые интимные места ее тела.
Энергетика
Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность
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В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов
В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов, сбив шесть человек.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Общество
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Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
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В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
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Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования
Адвокат Ирины Голосной, заместителя руководителя Росалкогольрегулирования, подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Гаджеты
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Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
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Гаджеты
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Политика
МИД России предлагает расширить действие «закона Димы Яковлева»
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Футбол
«Мальме» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года
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Общество
ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа
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