Лига чемпионов

Советский спортСоветский спорт«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов

Зенит — Лион
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров чемпионы России набрали четыре очка и занимают третье место в группе G. У французов семь очков и второе место.
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