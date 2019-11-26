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Невские НовостиНевские Новости«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

Зенит — Лион
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что в предыдущем матче сине-бело-голубые уступили дома немецкому «Лейпцигу» (0:2) и с четырьмя набранными очками расположились на третьем месте в турнирной таблице.
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