РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Зенит» примет «Рубин» в матче десятого тура РПЛ

Зенит — Рубин
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» состоится матч между «Зенитом» и «Рубином». Команды встретятся в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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