РПЛ
Нева Спорт«Зенит» примет «Рубин» в матче десятого тура РПЛ
В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» состоится матч между «Зенитом» и «Рубином». Команды встретятся в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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«Зенит» — «Рубин». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч РПЛ 21 сентября 2019 года
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