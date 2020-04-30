Общество

MetaratingsMetaratings«Зенит» примет участие в благотворительной акции для бездомных

Ранее «Зенит» и «Ночлежка» уже проводили совместные акции. Так, например, волонтеры центра проводили виртуальные экскурсии пути следования бездомных для посетителей «Газпром Арены».
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«Зенит» поддержит «Ночлежку» ежедневной поставкой сэндвичей

78.ru14:16

«Зенит» месяц будет возить питание в центр помощи бездомным «Ночлежка»

Петербургский дневник11:32

«Зенит» примет участие в благотворительной акции для бездомных

Metaratings12:30

В мае «Зенит» бесплатно доставит 200 сэндвичей для бездобных

Нева Спорт13:02

«Зенит» организовал доставку питания в благотворительную организацию «Ночлежка»

Невские Новости11:30
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
47
Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
2
Политика

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы.
РБК 14:44
689
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
1,5K
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
588
Общество

Илон Маск требует отменить карантин в США

Основатель Tesla Илон Маск через свой микроблог в Twitter призывает американские власти отменить карантин в стране.
Inc-news.ru 06:36
11
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Lenta.ru 13:31
4
Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
78
Армия и оружие

NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News 03:10
2K
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление

Фитнес-тренер Дмитрий Иванов после развода с Лолитой Милявской написал заявлению в полицию, требуя наказать ее за клевету.
НТВ 07:58
11
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
1K
Авто

На продажу выставили самый дорогой Lexus в России

Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс 06:23
13
Политика

Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
455
Политика

В Турции заявили о приостановке реализации сделки с Россией по С-400

Реализация сделки по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 приостановлена из-за коронавируса.
Известия 12:43
2
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
РИА Новости 09:02
533
Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
142
Экономика

C 6 мая Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Минимальная ставка кредита на квартиру в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками будет составлять 6,2%. Сбербанк, как отмечает издание «Ведомости» снизил ипотечную ставку синхронно со снижением ключевой ставки ЦБ.
КМВ Новости 14:28
60
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
372
Здоровье

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
44
Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
218
Гаджеты

У VESA готова спецификация DisplayPort Alternate Mode 2.0

iXBT.com 09:22
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском 28 апреля в 12:11
780
Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
86
Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Inc-news.ru вчера в 13:51
2
Общество

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
53
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
567
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
3,1K
Общество

Более тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди военных РФ

Более 2 770 случаев заражения коронавирусом выявлено в учебных заведениях Министерства обороны РФ, сообщается в бюллетене ведомства.
ПолитРоссия 13:33
10
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
431
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Тюлин подтвердил, что Ржевский был в отпуске до 9 мая.
Замана 01:23
1,4K
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