Ранее «Зенит» и «Ночлежка» уже проводили совместные акции. Так, например, волонтеры центра проводили виртуальные экскурсии пути следования бездомных для посетителей «Газпром Арены».

«Зенит» примет участие в благотворительной акции для бездомных

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