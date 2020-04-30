Общество

MetaratingsMetaratings«Зенит» примет участие в благотворительной акции для бездомных

Ранее «Зенит» и «Ночлежка» уже проводили совместные акции. Так, например, волонтеры центра проводили виртуальные экскурсии пути следования бездомных для посетителей «Газпром Арены».
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«Зенит» организовал доставку питания в благотворительную организацию «Ночлежка»

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В мае «Зенит» бесплатно доставит 200 сэндвичей для бездомных

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78.ru14:16
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:38, Ашберн
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Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
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Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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7 мая Microsoft впервые покажет игры для Xbox Series X

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Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
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Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
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