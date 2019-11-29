РПЛ
АБН«Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против «Спартака»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против московского «Спартака».
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Политика
Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД в Европе.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Хоккей
Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»
Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Политика
Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
Политика
«Роскосмос» объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
По данным открытых источников, максимальная зарплата главы агентства NASA Джеймса Брайденстайна составляет 250 тысяч долларов в год, в то время как руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил за 2018 год 29,5 миллиона рублей (460 тысяч долларов).
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Здоровье
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленного Lada 4x4
Задержка связана с нехваткой средств. Плюс ко всему рестайлинговая Lada 4x4 получит электрозеркала.
Происшествия
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации, а также такие объединения, как «Много деток — это хорошо» и другие.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Китай заявил о поддержке США преступных сил в Гонконге
Министерство иностранных дел Китая заявило, что США открыто поддерживают преступников в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела КНР.
Политика
Путин призвал беречь правду и противодействовать экстремизму
Путин подчеркнул, что мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Происшествия
В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования
В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.
Спорт
Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Кино
В прокат выходит комедийный детектив «Достать ножи» Райана Джонсона
Происшествия
Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела
Экстрадиция подозреваемого по уголовному делу из Японии в Россию состоялась впервые, указывается в сообщении.
Армия и оружие
Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК «Панцирь-М» готов к выходу на испытания
Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Политика
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".