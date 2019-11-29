РПЛ

АБНАБН«Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против «Спартака»

Зенит — Спартак
1 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против московского «Спартака».
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