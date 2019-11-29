Петербургский футбольный клуб «Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против московского «Спартака».

«Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против «Спартака»

Спорт день за днем

Политика Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Происшествия На Лондонском мосту произошла стрельба На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.

Футбол Клопп удивлен отставке Эмери: таков мир футбола Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу увольнения Унаи Эмери с поста наставника "Арсенала", передает Liverpool Echo.

Политика Опрос показал отношение белорусов к России Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.

Политика Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос «Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.

Наука Впервые в самом холодном месте во Вселенной создано вещество Химики из Франции и США провели самую холодную во Вселенной химическую реакцию, в результате которой ученым удалось получить двухатомные молекулы рубидия и калия.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Экономика Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).

Космос Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.

Космос В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.

Политика Новак: сроки заключения договора по транзиту газа зависят от Украины Сроки заключения долгосрочного договора по транзиту газа во многом зависят от Украины, ей нужно еще сертифицировать своего оператора газотранспортной системы (ГТС), сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Саммита ФСЭГ в Малабо, столице Экваториальной Гвинеи.

Политика В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.

Футбол Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.