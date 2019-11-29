РПЛ
АБН«Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против «Спартака»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против московского «Спартака».
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Энергетика
В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Александр Мясников разъяснил, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге
Не менее трех человек пострадали в результате нападения с ножом в одном из торговых центров Гааги, сообщил портал AD.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Единоборства
Александр Емельяненко: Пускай Федор на землю опустится
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Музыка
Певец Данко призвал отказаться от концертов Ротару в России
Общество
В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto
Авто
В России отзывают почти 36 тысяч автомобилей Mazda CX-7
В сообщении ведомства говорится о необходимости отправить на сервис почти 36 тысяч автомобилей Mazda.
Автоспорт
Сироткин может заменить Рассела на «Гран-при Абу-Даби»
Хоккей
«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Армия и оружие
Все шесть авианосцев США в Атлантике выбыли из строя
Еще четыре американских авианосца размещены на двух базах на Западном побережье: два – в Бремертоне (штат Вашингтон), два – в Сан-Диего (штат Калифорния).
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Политика
Зеленский велел прокурорам перестать злить народ своими виллами
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора и его команды избавиться от репутации купающихся в роскоши коррупционеров.
Гаджеты
В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10
Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Футбол
Пике: в Манчестере несколько раз попадал в полицейский участок
В седьмом эпизоде сериала Matchday от Rakuten TV, посвящённом прошлому сезону «Барселоны», были воспроизведены слова, сказанные защитником каталонского клуба Жераром Пике о его пребывании в «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Тренер «Сочи» заявил, что команда готова сыграть с «Оренбургом» в любой день
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский отреагировал на готовность «Оренбурга» перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков сочинской команды.
Космос
«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола
АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
Футбол
Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд
На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.