Петербургский футбольный клуб «Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против московского «Спартака».

«Зенит» продал 52 тысячи билетов на матч против «Спартака»

Энергетика В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом» Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Происшествия Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге Не менее трех человек пострадали в результате нападения с ножом в одном из торговых центров Гааги, сообщил портал AD.

Политика Зеленский велел прокурорам перестать злить народ своими виллами Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора и его команды избавиться от репутации купающихся в роскоши коррупционеров.

Футбол Пике: в Манчестере несколько раз попадал в полицейский участок В седьмом эпизоде сериала Matchday от Rakuten TV, посвящённом прошлому сезону «Барселоны», были воспроизведены слова, сказанные защитником каталонского клуба Жераром Пике о его пребывании в «Манчестер Юнайтед».

Футбол Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.

Космос В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.