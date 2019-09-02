Футбол
РИА НовостиЗащитник «Зенита» Терентьев перешел в «Уфу» на правах аренды
Защитник санкт-петербургского "Зенита" Денис Терентьев перешел на правах сезонной аренды в "Уфу", сообщается на сайте футбольного клуба из Башкирии. Терентьев является воспитанником "Зенита", в составе основной команды "сине-бело-голубых" 27-летний футболист провел 12 матчей.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
Российская газета вчера в 18:25
Кино
Кара Делевинь рассказала, как навыки модели мешают играть в кино
Британская модель и актриса Кара Делевинь призналась, что во время съемок в первых фильмах ей пришлось переучиваться, чтобы избавиться от привычек из модельного бизнеса, которые мешали работе в кино.
Культуромания вчера в 15:35
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС вчера в 20:01
Культура
Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии
Красная весна вчера в 13:31
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Футбол
Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
РИА Новости вчера в 12:15
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
В России ограничат использование маркировки «эко» и «био»
Роскачество предложило ограничить использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».
ФедералПресс вчера в 23:24
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Наука
Лингвисты добавили в словарь ирландского языка 500 слов на древне- и среднеирландском
Лингвисты добавили в онлайн-словарь ирландского языка 500 новых слов, говорится в пресс-релизе Кембриджского университета.
N+1 вчера в 07:37
Происшествия
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу
10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
Российская газета вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Культура
В Госдуме разработали законопроект о борьбе с онлайн-пиратством
Документ предусматривает создание единого оператора, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент.
Известия вчера в 17:55
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ 01 сентября в 20:53
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Футбол
Трансфер Дзаппакосты помог найти девятилетнего мальчика
«Рома» помогла найти пропавшего в Бельгии девятилетнего мальчика, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 17:42
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Космос
На МКС начнет работу телескоп для изучения вспышек в атмосфере Земли
Созданный Россией с международным участием ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере доставлен на Международную космическую станцию кораблем "Союз МС-14" и начнет свою работу в начале октября, сообщил РИА Новости во вторник директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета 01 сентября в 19:24
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20