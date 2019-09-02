Защитник санкт-петербургского "Зенита" Денис Терентьев перешел на правах сезонной аренды в "Уфу", сообщается на сайте футбольного клуба из Башкирии. Терентьев является воспитанником "Зенита", в составе основной команды "сине-бело-голубых" 27-летний футболист провел 12 матчей.

Защитник «Зенита» Терентьев перешел в «Уфу» на правах аренды

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