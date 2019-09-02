Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЗащитник «Зенита» Терентьев перешел в «Уфу» на правах аренды

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Денис Терентьев перешел на правах сезонной аренды в "Уфу", сообщается на сайте футбольного клуба из Башкирии. Терентьев является воспитанником "Зенита", в составе основной команды "сине-бело-голубых" 27-летний футболист провел 12 матчей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Защитник «Зенита» Терентьев будет играть в «Уфе» на правах аренды

Советский спортвчера в 16:28

«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»

Sport24.ruвчера в 16:06

Защитник «Зенита» Терентьев перешел в «Уфу» на правах аренды

РИА Новостивчера в 16:14

«Уфа» арендовала защитника «Зенита»

Sport.ruвчера в 18:59

«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

«Зенит» отдал Терентьева в аренду «Уфе»

Чемпионатвчера в 16:13

Терентьев перейдёт из «Зенита» в «Уфу»

Metaratingsвчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
Происшествия

На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

Российская газета вчера в 18:25
Кино

Кара Делевинь рассказала, как навыки модели мешают играть в кино

Британская модель и актриса Кара Делевинь призналась, что во время съемок в первых фильмах ей пришлось переучиваться, чтобы избавиться от привычек из модельного бизнеса, которые мешали работе в кино.
Культуромания вчера в 15:35
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС вчера в 20:01
Культура

Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии

Красная весна вчера в 13:31
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Музыка

Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»

Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Футбол

Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

РИА Новости вчера в 12:15
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Общество

В России ограничат использование маркировки «эко» и «био»

Роскачество предложило ограничить использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».
ФедералПресс вчера в 23:24
Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Наука

Лингвисты добавили в словарь ирландского языка 500 слов на древне- и среднеирландском

Лингвисты добавили в онлайн-словарь ирландского языка 500 новых слов, говорится в пресс-релизе Кембриджского университета.
N+1 вчера в 07:37
Происшествия

10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу

10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
Российская газета вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Поклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском вчера в 10:53
Культура

В Госдуме разработали законопроект о борьбе с онлайн-пиратством

Документ предусматривает создание единого оператора, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент.
Известия вчера в 17:55
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ 01 сентября в 20:53
Происшествия

В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Происшествия

В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана

В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Футбол

Трансфер Дзаппакосты помог найти девятилетнего мальчика

«Рома» помогла найти пропавшего в Бельгии девятилетнего мальчика, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 17:42
Общество

В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Космос

На МКС начнет работу телескоп для изучения вспышек в атмосфере Земли

Созданный Россией с международным участием ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере доставлен на Международную космическую станцию кораблем "Союз МС-14" и начнет свою работу в начале октября, сообщил РИА Новости во вторник директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие

Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде

Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета 01 сентября в 19:24
Происшествия

В Кабуле произошёл мощный взрыв

Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное