Защитник «Зенита» Денис Терентьев продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба. Однако нынешний сезон защитник проведет в аренде.

«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»

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