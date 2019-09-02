Футбол
Спорт-Экспресс«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»
Защитник «Зенита» Денис Терентьев продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба. Однако нынешний сезон защитник проведет в аренде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Музыка
Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии
Рамблер 03:13
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Происшествия
Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза
Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.
REGNUM 02:03
Экономика
Правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров в России
Как отмечается, власти страны выделят 1,2 млрд руб. из бюджетов 2020 и 2021 годов на покупку техники, которая поможет тушить лесные пожары.
Газета.Ru вчера в 10:20
Политика
Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьер-министра
Кандидатуру главы МВД Грузии Георгия Гахарии, чьей отставки добивались митингующие в Тбилиси, выдвинули на пост премьер-министра страны, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Известия 02:12
Происшествия
На МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
Во вторник утром на 8-м километре МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой.
Вести.Ru 02:44
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Футбол
Караваев выбрал игровой номер в «Зените»
Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев определился с игровым номером, под которым будет выступать за петербургский клуб.
Чемпионат вчера в 17:14
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Финансы
Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.
ТАСС вчера в 04:07
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ
В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».
RT на русском вчера в 15:04
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудили подготовку к саммиту
В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что четырёхсторонняя встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины «должна приводить к конкретным результатам», намекая на то, что предыдущие встречи к серьёзным конкретным результатам не привели.
REGNUM 02:16
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города
Уточняется, что введение ограничений на продажу спиртного является традиционной мерой в дни государственных и городских праздников.
ТАСС 01:57
Культура
На Сахалине стартовали «Дни Эрмитажа»
В Южно-Сахалинске 3 сентября стартовали «Дни Эрмитажа», передает информагентство SakhalinMedia.
Rambler News Service 01:38
Происшествия
Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
Известия 01:05
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Армия и оружие
Облик самолета на замену Ан-2 определят в сентябре
Облик самолета, который будут производить в России на замену Ан-2, будет определен в сентябре, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.
РИА Новости 01:10
Гаджеты
Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless
Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.
iXBT.com 01:26
Политика
Адвокат: обмена заключенными между РФ и Украиной ждать не стоит
«Обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией во вторник ожидать не стоит», – пояснил Рыбин.
ФедералПресс 03:02