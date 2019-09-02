Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба. Однако нынешний сезон защитник проведет в аренде.
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«Уфа» арендовала защитника «Зенита»

Sport.ru18:59

«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»

Sport24.ru16:06

«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»

Спорт-Экспресс16:05

Защитник «Зенита» Терентьев будет играть в «Уфе» на правах аренды

Советский спорт16:28

Защитник «Зенита» Терентьев перешел в «Уфу» на правах аренды

РИА Новости16:14

«Зенит» отдал Терентьева в аренду «Уфе»

Чемпионат16:13

Терентьев перейдёт из «Зенита» в «Уфу»

Metaratings14:25
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
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Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
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Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»

Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
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Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

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Авторы лучших работ могут получить предложения о дальнейшем сотрудничестве с театром.
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По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
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После Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 2015 года выпуска компания Konami сконцентрировалась на мобильных проектах и сериях по типу Pro Evolution Soccer и Yu-Gi-Oh.
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NASA планирует сбить астероид ударом космического корабля

Задача изучаемой миссии заключается в отклонении курса астероида Дидимос с помощью удара одного из космических кораблей.
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
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Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
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