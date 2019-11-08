Футбол
АиФ Санкт-Петербург«Зенит» профинансирует переименование станции «Новокрестовская»
«В случае принятия Топонимической комиссией Санкт-Петербурга положительного решения по вопросу переименования ФК «Зенит» готов осуществить финансирование работ по внесению изменений в существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименований станций метро», - говорится в письме, которое находится в распоряжении ТАСС.
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Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
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В Москве на завтра объявлен желтый уровень погодной опасности
Предупреждение связано с усилением ветра.
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Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
Водитель в Курской области сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.
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Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
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Игоря Верника госпитализировали
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Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
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Эксперты сравнили вред пальмового масла и маргарина
Как пишет Ридус, по словам химика-технолога Сергея Белкова, непереработанное пальмовое масло в производстве используют очень редко.
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Балерина предстала на фото в купальнике. В обращении к читателям в Инстаграм она посоветовала следить за собой и не советовать как ей жить.
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Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
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В галактике Мессье 77 обнаружен «космический пончик»
05.11.2019 В центре галактики NGC 1068 (другое название Мессье 77) в толстом облаке пыли и газа скрывается сверхмассивная черная дыра.
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Политика
Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
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Украина пообещала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
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Жена Шумахера: никогда не забуду, кому должна быть благодарна
Авто
Началось строительство завода по запуску электромобилей Lucid Motors
В США началось строительство завода по выпуску электромобилей Lucid Motors.
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
Политика
Помпео раскритиковал КНР и Россию в канун падения Берлинской стены
Госсекретарь США Майк Помпео накануне празднования Дня падения Берлинской стены раскритиковал правительства Китая, Ирана и России.
Гаджеты
OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение
Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.
Экономика
Центробанк предупредил о резком подорожании ОСАГО
Средняя стоимость полиса ОСАГО после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей вырастет на 20-25%.
Общество
Чубайс обозвал граждан СССР лентяями
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказал мнение, что советские граждане были лентяями.
Здоровье
Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»
Стоматологический комплекс был включен в состав «Поездов здоровья».
Культура
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.