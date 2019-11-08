Футбол
АиФ Санкт-Петербург«Зенит» профинансирует переименование станции «Новокрестовская»
«В случае принятия Топонимической комиссией Санкт-Петербурга положительного решения по вопросу переименования ФК «Зенит» готов осуществить финансирование работ по внесению изменений в существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименований станций метро», - говорится в письме, которое находится в распоряжении ТАСС.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 13:12, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Политика
Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
В статье "Макрон – полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации.
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
Шоу-бизнес
Стало известно, что Тарасов неоднократно избивал Бузову во время брака
Дмитрий Тарасов поднимал на Ольгу руку, на что певица не единожды жаловалась в полицию, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.
Общество
Глава ФАС заявил о грядущем понижении тарифов ЖКХ
Тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Происшествия
Руку пропавшего туриста обнаружили в желудке акулы у Мадагаскара
Руку шотландского туриста, пропавшего на французском острове Реюньон, обнаружили в желудке акулы вместе с обручальным кольцом, сообщает BBC в четверг, 7 ноября.
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Экономика
На поддержку газомоторной отрасли России направят 50 млрд рублей
Заместитель министра энергетики Антон Инюцын рассказал о планах российского правительства в ближайшие пять лет направить на поддержку газомоторной отрасли 50 млрд рублей.
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Происшествия
В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос
Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Авто
На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд»
В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Происшествия
Замглавы минсельхоза Кубани уличили в еще одной взятке
По данным ведомства, в ноябре 2017 года заместитель министра сельского хозяйства Кубани Ким Тертица предложил председателю сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива за содействие в получении субсидии в размере 30 млн рублей передать ему 10% от этой суммы.
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Кино
Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»
Армия и оружие