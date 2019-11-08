«В случае принятия Топонимической комиссией Санкт-Петербурга положительного решения по вопросу переименования ФК «Зенит» готов осуществить финансирование работ по внесению изменений в существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименований станций метро», - говорится в письме, которое находится в распоряжении ТАСС.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Кино В Disney назвали своих претендентов на «Оскар» Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».

Политика Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля» В статье "Макрон – полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации.

Политика Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Экономика На поддержку газомоторной отрасли России направят 50 млрд рублей Заместитель министра энергетики Антон Инюцын рассказал о планах российского правительства в ближайшие пять лет направить на поддержку газомоторной отрасли 50 млрд рублей.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Экономика Названа причина бедности большинства людей Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

Происшествия Замглавы минсельхоза Кубани уличили в еще одной взятке По данным ведомства, в ноябре 2017 года заместитель министра сельского хозяйства Кубани Ким Тертица предложил председателю сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива за содействие в получении субсидии в размере 30 млн рублей передать ему 10% от этой суммы.

Общество Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Религия РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.