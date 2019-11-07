Футбол
АиФ Санкт-Петербург«Зенит» профинансирует переименование станции «Новокрестовская»
«В случае принятия Топонимической комиссией Санкт-Петербурга положительного решения по вопросу переименования ФК «Зенит» готов осуществить финансирование работ по внесению изменений в существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименований станций метро», - говорится в письме, которое находится в распоряжении ТАСС.
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В случае принятия Топонимической комиссией Санкт-Петербурга положительного решения по вопросу переименования ФК "Зенит" готов осуществить финансирование работ по внесению изменений в существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименований станций метро", - говорится в письме.ТАСС Спортвчера в 10:07
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«Зенит» готов покрыть расходы на переименование станции метро «Новокрестовская»
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«Зенит» профинансирует новое имя петербургской станции метро «Новокрестовская»
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