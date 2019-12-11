Лига чемпионов
Коммерсантъ«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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Мигел Данни: У «Зенита» были шансы в первом тайме, которые нужно было использовать
Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:14
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