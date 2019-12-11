Лига чемпионов

КоммерсантъКоммерсантъ«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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Хорошо, что «Зенит» проиграл: в нашем футболе пора что-то менять

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У «Зенита» 5 поражений в декабрьских матчах ЛЧ при 1 победе и 1 ничьей

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В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
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Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

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Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
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Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире

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