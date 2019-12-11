Лига чемпионов
РИА Новости«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским
Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.
Политика
Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Происшествия
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Футбол
«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Экономика
Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией
Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа
Экономика
Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады.
Общество
Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки
В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Политика
В Киеве к 14 годам заключения приговорили депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам заключения депутата Госдумы из Крыма Светлану Савченко.
Общество
31 декабря сделали выходным днем в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» заявил о разрыве сотрудничества с Малаховым
Продюсер "Ласкового мая" Андрея Разин заявил, что прекращает с Малаховым всяческое сотрудничество.
Армия и оружие
Испытания атомной подлодки «Казань» продлили
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Общество
Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Общество
Google назвал самые популярные поисковые запросы россиян за год
Евровидение-2019 быстрее всего набрало популярность среди запросов россиян в Google о событиях текущего года.
Происшествия
Чайка лично прекратил уголовное дело о преследовании двух бизнесменов
Генеральный прокурор России Юрий Чайка лично прекратил уголовное дело о преследовании двух фигурантов «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.