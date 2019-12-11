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РИА НовостиРИА Новости«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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