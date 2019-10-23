Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии

Питерский «Зенита» потерпел поражение от немецкого «РБ Лейпциг» (1:2) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Счет в матче был открыт на 30-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

«Лейпциг - Зенит. Live». Специальный репортаж

Матч ТВ12:35

Эксперт поделился мнением о поражении «Зенита» от «Лейпцига» в Лиге чемпионов

Невские Новости06:09

«Зенит» проиграл впервые за 25 дней после трех побед с общим счетом 12:3

Sports.ruвчера в 15:02

Лига чемпионов-2019/20. «Лейпциг» — «Зенит» — 2:1. Тактический обзор матча

Чемпионат05:30

Пушки Ракицкого оказалось мало: «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче ЛЧ

МК-Спортвчера в 17:33

«Лейпциг» – «Зенит» – 0:1: Ракицкий роскошным ударом открывает счёт. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:29

Не стоит проигрывать себе. Чем различаются одинаковые поражения «Локо» и «Зенита»

Sportbox.RU04:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Футбол

Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Экономика

Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 07:31
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Общество

В Чехии осквернили очередной памятник красноармейцам

Взгляд.ру 14:39
Политика

Бундестаг не согласился отменить антироссийские санкции

Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Политика

Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время, уверен замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.
Вести.Ru 15:43
Авто

Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada

Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
Газета.Ru 16:38
Футбол

Селтик — Лацио 2:1 (2-й тайм)

«Селтик» одержал домашнюю победу над «Лацио» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Soccer.ru 16:56
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Происшествия

В Татарстане поймали кошку-наркокурьера

Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.
Российская газета 08:18
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Космос

Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Интернет

Вышел Google Chrome с принудительным тёмным режимом

Вышла стабильная версия Google Chrome под номером 78. Браузер доступен для Mac, Windows, Linux, Android и iOS.
The GEEK 02:18
Политика

Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством

Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Экономика

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Хоккей

«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»

RT на русском 15:28
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Авто

Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80

Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Тарантас Ньюс 00:26
Авто

Транспортный налог в РФ изменится

Несовершенство актуального алгоритма расчета транспортного налога для люксовых автомобилей может стать причиной для появления изменений в налоговом законодательстве РФ.
Новые автомобили 11:10
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Армия и оружие

В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор

В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Шоу-бизнес

Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков

Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.
Paparazzi.ru 03:12
Космос

SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.
Коммерсантъ 13:18
Армия и оружие

В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной «Булаве»

Lenta.ru 02:56
Единоборства

Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора о дагестанцах и, в частности, чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.
Махачкалинские известия 15:34
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском вчера в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное