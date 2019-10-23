Лига чемпионов
Нева СпортРБ Лейпциг — Зенит 2:1
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ред Булл Арена»
|8′
Вильмар Барриос
|25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
|46′
Конрад Лаймер
|49′
Марсель Забитцер
|59′
|65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
|69′
|75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
|86′
|60%
|Владение мячом
|40%
|87%
|Процент точных передач
|66%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|4
|5
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|2
|6
|Отборы
|16
|10
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
1
Гулачи
22
Мукиеле
5
Упамекано
4
Орбан
16
Клостерманн
7
Забитцер
44
Кампль
31
Демме
10
Форсберг
20
Кунья
9
Поульсен
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
4
Осорио
5
Барриос
27
Оздоев
20
Мак
22
Дзюба
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом». Он отправил мяч в сетку ворот Михаила Кержакова на 59-й минуте, автором результативного паса стал Лукас Клостерманн. Счёт таким образом стал 2:1 в пользу немецкой команды.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:08, Вашингтон
Политика
Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения
Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Футбол
«Спартак-2» забил 7 голов «Факелу» в матче ФНЛ
Pravda.Ru вчера в 10:40
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Космос
Первые астронавты отправятся на Марс в искусственном сне
Актуальные Новости 21 октября в 21:11
Экономика
Швейцарская Syngenta приступила к строительству завода в ОЭЗ «Липецк»
Новое производство расположится на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк». На заводе будет открыто более 40 рабочих мест.
РБК Черноземье 06:15
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Минобороны России сообщило, что при приближении к российским границам бомбардировщик ВВС США был встречен истребителем ВКС РФ Су-27.
Государственные Вести вчера в 09:22
Общество
Госдума приняла в I чтении проект о горячем питании школьников
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 24 октября, приняла в первом чтении законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Дума ТВ 06:17
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Экономика
Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
ТАСС 07:52
Авто
Представлен новый конкурент Tesla - Mazda MX-30
Длина внедорожника составляет 4.2 метра, а высота около 150 см. Самым важным нововведением Mazda MX-30 стала конструкция.
Кубанские новости 08:52
Гаджеты
HP представила в России ноутбук Elite Dragonfly
HP Elite Dragonfly, легкий ноутбук корпоративного сегмента с 13-дюймовым экраном, способен работать от батареи, по словам производителя, до 24,5 часов и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6. Кроме того, у него есть опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями.
IT-World вчера в 10:05
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Футбол
Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА
Футбольная сборная России поднялась на пять позиций среди национальных команд в рейтинге ФИФА, сообщило издание «Свободная пресса».
Телеканал 360° 08:08
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Шоу-бизнес
37-летняя Екатерина Волкова ждет второго ребенка
Звезда сериала «Воронины» поделилась и подробностями: они с супругом, архитектором Андреем Карповым, ждут девочку.
Wday.ru 05:29
Армия и оружие
Курды отвели войска от границы с Турцией
ТК Звезда 09:26
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал умилительное фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев с сыном и дочерью В комментариях поклонники Лазарева отметили очевидное сходство его детей: у них одинаковые носы, улыбки и даже взгляд.
Вокруг ТВ 04:31
Происшествия
Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию
"Исковое заявление Цакунова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере двух миллионов рублей зарегистрировано Дзержинским районным судом", - сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 09:07