Лига чемпионов

Нева СпортНева СпортРБ Лейпциг — Зенит 2:1

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом». Он отправил мяч в сетку ворот Михаила Кержакова на 59-й минуте, автором результативного паса стал Лукас Клостерманн. Счёт таким образом стал 2:1 в пользу немецкой команды.
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