Лига чемпионов
LiveSport.ru«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии
Питерский «Зенита» потерпел поражение от немецкого «РБ Лейпциг» (1:2) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Счет в матче был открыт на 30-й минуте.
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Результативный пас Головина помог «Монако» победить «Нант» в Лиге 1
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