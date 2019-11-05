Лига чемпионов
Матч ТВ«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» потерпел поражение в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 0:2. В первом тайме гости сумели забить два гола, из которых засчитан был лишь один.
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Источник: Тимо Вернер сам просил тренерский штаб «РБ Лейпциг» не выпускать его в старте с «Зенитом»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:29
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