Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВ«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» потерпел поражение в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 0:2. В первом тайме гости сумели забить два гола, из которых засчитан был лишь один.
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«Зенит» опять проиграл в ЛЧ, феерия «Челси» и «Аякса», победы «Боруссии» и «Ливерпуля», Фомин и Чистяков в сборной России и другие новости утра

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Источник: Тимо Вернер сам просил тренерский штаб «РБ Лейпциг» не выпускать его в старте с «Зенитом»

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«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Петербурге

Sport24.ruвчера в 14:50

Как «Зенит» уступил «Лейпцигу» - 0:2: все голы матча Лиги чемпионов. ВИДЕО

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0:2. «Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:49

«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 14:50

Крутой баннер «Зенита» с медведем и бодание Дзюбы с соперником. Фото с матча ЛЧ

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Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
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В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.
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Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

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МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
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В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы

Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
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Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Роскачество проверило ванильный зефир

Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
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«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

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Эксперты движения считают необходимым ввести в программы среднего и высшего образования дисциплины по теме "Операционная эффективность".
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Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии

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