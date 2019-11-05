Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Петербурге

Футболисты «Зенита» потерпели поражение и во втором матче с «Лейпцигом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча 4-го тура, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.
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С первых минут за «Зенит» сыграют
 Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.
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