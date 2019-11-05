с чего всё началось

Футболисты «Зенита» потерпели поражение и во втором матче с «Лейпцигом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча 4-го тура, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.

Общество Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщило агентство Bloomberg.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Гаджеты В России теперь можно арендовать iPhone За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».

Политика Пентагон опасается развития военного ИИ в России Как сообщает РИА "Новости", министр обороны США призывает Вашингтон не отставать от других держав, когда речь идет о развитии ИИ.

Гаджеты AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.

Экономика Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Футбол Красная карточка Сона за фол на Гомеше отменена Независимая комиссия Федерации футбола Англии отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона, которую кореец получил в матче 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). На 79-й минуте матча Сон нарушил правила на полузащитнике «Эвертона» Андре Гомеше, в результате чего португальский игрок сломал ногу, а его стопа оказалась вывернута на 90 градусов.

Футбол Вальверде: «„Барселона“ должна была атаковать гораздо острее» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат своей команды в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией» (0:0).

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.