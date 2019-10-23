Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на «Ред Булл Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
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