Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Зенит — РБ Лейпциг
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
6′
45′+5′
Диего Демме
46′
Марсель Хальстенберг
Кевин Кампль
Игорь Смольников
Вячеслав Караваев
46′
61′
Кристофер Нкунку
Тимо Вернер
63′
Марсель Забитцер
Артем Дзюба
66′
67′
Дайо Упамекано
Бранислав Иванович
Себастьян Дриусси
70′
76′
Эмиль Форсберг
Амаду Айдара
Александр Ерохин
Далер Кузяев
85′
Далер Кузяев
88′
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Победу «Лейпцигу» принесли голы Диего Демме и Марселя Забитцера.
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